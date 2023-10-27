В Латвии на пути к запрету авто с номерами рф: за нарушение хотят конфисковывать и передавать Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Сейм Латвии концептуально поддержал запрет пребывания в стране транспортных средств, зарегистрированных в рф. Если они не будут зарегистрированы в Латвии в течение трех месяцев, предусматривается конфискация. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение на сайте Сейма Латвийской Республики.
Цитата
«С целью имплементации санкций ЕС и уменьшения рисков для безопасности Сейм в четверг, 26 октября, в первом чтении поддержал признанные неотложными изменения в закон о дорожном движении. Поправки предусматривают конфискацию транспортных средств, зарегистрированных в россии, если они не зарегистрированы в Латвии в течение установленного законом срока», - говорится в сообщении.
Детали
Законопроект предусматривает, что транспортное средство необходимо будет зарегистрировать или вывезти с территории Латвии в течение трех месяцев с момента вступления в силу закона.
Утверждается, что в случае обнаружения российского транспортного средства, незарегистрированного в Латвии по истечении определенного предельного срока, - оно будет арестовано и конфисковано.
Планируется, что конфискованные автомобили будут переданы Украине, что поддержит Украину в борьбе с государством-агрессором, указывает издание Delfi.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эстония вслед за Литвой и Латвией запретила въезд авто с номерами рф