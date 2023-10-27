У Латвії на шляху до заборони авто з номерами рф: за порушення хочуть конфісковувати і передавати Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Сейм Латвії концептуально підтримав заборону перебування у країні транспортних засобів, зареєстрованих у рф. Якщо вони не будуть зареєстровані в Латвії протягом трьох місяців, передбачається конфіскація. Про це пише УНН із посиланням на повідомлення на сайті Сейму Латвійської Республіки.
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«З метою імплементації санкцій ЄС та зменшення ризиків для безпеки Сейм у четвер, 26 жовтня, у першому читанні підтримав визнані невідкладними зміни до закону про дорожній рух. Поправки передбачають конфіскацію транспортних засобів, зареєстрованих у росії, якщо вони не зареєстровані в Латвії протягом встановленого законом терміну», - ідеться у дописі.
Деталі
Законопроект передбачає, що транспортний засіб необхідно буде зареєструвати або вивезти з території Латвії протягом трьох місяців з моменту набрання чинності законом.
Стверджується, що в разі виявлення російського транспортного засобу, що незареєстрований у Латвії після закінчення визначеного граничного терміну, - він буде арештований і конфіскований.
Планується, що конфісковані автомобілі будуть передані Україні, що підтримає Україну в боротьбі з державою-агресором, вказує видання Delfi.
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