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Естонія слідом за Литвою та Латвією заборона в’їзд авто з номерами рф

Естонія слідом за Литвою та Латвією заборона в’їзд авто з номерами рф

Київ • УНН

 • 298473 перегляди

КИЇВ. 13 вересня. УНН. Естонія, після Литви та Латвії, відсьогодні, з 10-ї години ранку, забороняє в'їзд автомобілів російськими з номерами. Про це повідомив міністр закордонних справ Маргус Тсахкна у X (колишній Twitter), пише УНН.

Цитата

"Відсьогодні, Естонія забороняє в'їзд усім транспортним засобам, зареєстрованим у росії. Їх не запрошують сюди користуватися привілеями, які може запропонувати свобода, допоки Україна не доб'ється перемоги", – заявив голова МЗС Естонії.

Доповнення

Напередодні Латвія, Литва та Німеччина підтримали рішення Єврокомісії, і запровадили санкції на в'їзд авто з російськими номерами. 

Контекст

8 вересня Єврокомісія підтвердила інтерпретацію санкційного законодавства щодо росії, зокрема, відтепер в'їзд росіян до зони Євросоюзу на особистому автомобілі, зареєстрованому в країні-агресорці, розцінюватимуть як спробу забороненого імпорту. Такі авто Єврокомісія пропонує конфіскувати у росіян.

Зазначимо, що роз'яснення Єврокомісії не є юридично зобов'язувальним. Кожна країна-учасниця ЄС сама вирішує, які обмеження із запропонованих встановлювати щодо росіян. Якщо трактувати роз'яснення Єврокомісії буквально, то митні органи країн ЄС можуть не пропустити до Євросоюзу не тільки автомобілі, а й особисті речі росіян, зокрема ноутбуки, смартфони, косметику і навіть туалетний папір. Раніше в Німеччині було зареєстровано кілька випадків арешту автомобілів з російською реєстрацією, як у місцевих жителів, так і в туристів, які проїжджали країну транзитом.

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