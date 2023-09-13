Эстония вслед за Литвой и Латвией запрет въезд авто с номерами рф

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"С сегодняшнего дня, Эстония запрещает въезд всем транспортным средствам, зарегистрированным в России. Их не приглашают сюда пользоваться привилегиями, которые может предложить свобода, пока Украина не добьется победы", – заявил глава МИД Эстонии.

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Накануне Латвия, Литва и Германия поддержали решение Еврокомиссии, и ввели санкции на въезд авто с российскими номерами.

Контекст

8 сентября Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении России, в частности, отныне въезд россиян в зону Евросоюза на личном автомобиле, зарегистрированном в стране-агрессоре, будет расцениваться как попытка запрещенного импорта. Такие авто Еврокомиссия предлагает конфисковать у россиян.

Отметим, что разъяснение Еврокомиссии не является юридически обязывающим. Каждая страна-участница ЕС сама решает, какие ограничения из предложенных устанавливать в отношении россиян. Если трактовать разъяснение Еврокомиссии буквально, то таможенные органы стран ЕС могут не пропустить в Евросоюз не только автомобили, но и личные вещи россиян, в частности ноутбуки, смартфоны, косметику и даже туалетную бумагу. Ранее в Германии было зарегистрировано несколько случаев ареста автомобилей с российской регистрацией, как у местных жителей, так и у туристов, которые проезжали страну транзитом.