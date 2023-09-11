В Курской области - серия взрывов, говорят об атаке дронов

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КИЕВ. 12 сентября. УНН. Вечером 11 сентября в российском городе Рыльск Курской области прогремела серия взрывов. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-каналах и губернатор Курской области Роман Старовойт, передает УНН.

Детали

По данным Старовойта, беспилотник, который залетел в российский город Рыльск, сбросил взрывное устройство. Никто не пострадал. Повреждены фасады и выбито несколько стекол в двух зданиях на улице Ленина.

Через час, в Рыльске по данным губернатора была вторая атака дрона на улице Ленина. В админздании повреждена крыша, выбиты стекла. Никто не пострадал.

Напомним

ГУР показало кадры спецоперации по возвращению под контроль "Вышек Бойко".

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