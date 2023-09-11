У Курській області – серія вибухів, кажуть про атаку дронів

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За даними Старовойта, безпілотник, який залетів у російське місто Рильськ, скинув вибуховий пристрій. Ніхто не постраждав. Пошкоджено фасади та вибито кілька шибок у двох будівлях на вулиці Леніна.

Через годину, у Рильську за даними губернатора була друга атака дрона на вулиці Леніна. В адмінбудівлі пошкоджений дах, вибиті шибки. Ніхто не постраждав.

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