В кулуарах Верховной Ради открылась выставка геральдики

Как утверждает один из участников выставки, творчеством геральдики очень интересуются иностранные делегации и туристы с других стран.

На выставке были представлены наконечники для флагштоков, макеты гербов областей Украины, сувенирные альбомы с картой и гербами.

“Экспонаты выставки - это сувенирные изделия, несущие патриотичный характер. На разного рода мероприятиях государственного или международного уровня принято дарить подобную подарочную продукцию, например, для иностранных делегаций. Глаз обычно цепляется за такого рода вещи и заинтересовывает человека больше узнать про Украину и её культуру”, - рассказал представитель одного из производителей геральдики в Украине Сергей.

Как сообщал УНН, выставку к столетию Украинской революции 1917 года открыли в Киеве.