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У кулуарах Верховної Ради відкрилася виставка геральдики

У кулуарах Верховної Ради відкрилася виставка геральдики

Київ • УНН

 • 21145 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. У кулуарах Верховної Ради України відкрилася виставка геральдики України та областей, передає кореспондент УНН.

Як стверджує один з учасників виставки, творчістю геральдики дуже цікавляться іноземні делегації та туристи з інших країн.

На виставці були представлені наконечники для флагштоків, макети гербів областей України, сувенірні альбоми з картою і гербами.

"Експонати виставки - це сувенірні вироби, що несуть патріотичний характер. На різного роду заходах державного або міжнародного рівня прийнято дарувати подібну подарункову продукцію, наприклад, для іноземних делегацій. Око зазвичай чіпляється за такого роду речі і зацікавлює людину більше дізнатися про Україну та її культуру", - розповів представник одного з виробників геральдики в Україні Сергій.

Як повідомляв УНН, виставку до сторіччя Української революції 1917 року відкрили в Києві.

Українські Національні Новини

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