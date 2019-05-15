В КСУ прокомментировали информацию о возможном срыве инаугурации Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Со стороны Конституционного Суда Украины не возникнет никаких препятствий в осуществлении процедуры приведения новоизбранного Президента Украины к присяге. Так в пресс-службе КСУ прокомментировали распространение информации о возможном срыве инаугурации Президента Украины, передает УНН.
"Выражая глубокую озабоченность по распространению информации о возможном срыве инаугурации Президента Украины и его манипулятивного использования, судьи Конституционного Суда Украины ответственно заявляет, что со стороны Конституционного Суда Украины не возникнет никаких препятствий в осуществлении процедуры приведения новоизбранного Президента Украины к присяге в соответствии со статьей 104 Конституции Украины", - говорится в заявлении.
Напомним, 14 мая 2019 года на специальном пленарном заседании Председателем Конституционного Суда Украины было избрано Наталью Шапталу.
Как сообщал УНН, 21 апреля в Украине состоялся второй тур президентских выборов - победу в гонке одержал Владимир Зеленский.