У КСУ прокоментували інформацію про можливий зрив інавгурації Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. З боку Конституційного Суду України не виникне жодних перешкод у здійсненні процедури приведення новообраного Президента України до присяги. Так у прес-службі КСУ прокоментували поширення інформації про можливий зрив інавгурації Президента України, передає УНН.
“Висловлюючи глибоку занепокоєність щодо поширення інформації про можливий зрив інавгурації Президента України та її маніпулятивного використання, судді Конституційного Суду України відповідально заявляють, що з боку Конституційного Суду України не виникне жодних перешкод у здійсненні процедури приведення новообраного Президента України до присяги відповідно до статті 104 Конституції України”, — йдеться у заяві.
Нагадаємо, 14 травня 2019 року на спеціальному пленарному засіданні Головою Конституційного Суду України було обрано Наталю Шапталу.
Як повідомляв УНН, 21 квітня в Україні відбувся другий тур президентських виборів - перемогу у перегонах здобув Володимир Зеленський.