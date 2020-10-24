В Кропивницком разоблачили сеть подкупа избирателей
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В Кропивницком накануне местных выборов пресечена преступная деятельность группы лиц, которые образовали и руководили сетью подкупа избирателей. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Кировоградской области, передает УНН.
“Стоимость одного голоса избирателя лица оценивали в 500 гривен. 24 октября правоохранители задержали одного участника группы во время передачи избирателям неправомерной выгоды в сумме 1800 гривен как задатка накануне дня голосования. Особа была задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что расследование проводится в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) Уголовного кодекса Украины.
“Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 5 лет. Сейчас двум лицам уже сообщено подозрение в совершении уголовного преступления”, — сообщили в полиции.
Как сообщал УНН, в Украине зафиксированы десятки нарушений во время “дня тишины” перед местными выборами. В частности, обнаружили подкуп избирателей, распространение компромата, изменение избирательных адресов — для увеличения количества избирателей на участках и появление недействительных бюллетеней.