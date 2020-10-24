У Кропивницькому викрили мережу підкупу виборців

“Вартість одного голосу виборця особи оцінювали у 500 гривень. 24 жовтня правоохоронці затримали одного учасника групи під час передачі виборцям неправомірної вигоди у сумі 1800 гривень як завдатку напередодні дня голосування. Особу було затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що розслідування проводиться у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу України.

“Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років. Наразі двом особам вже повідомлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення”, — повідомили в поліції.

Як повідомляв УНН, в Україні зафіксовані десятки порушень під час “дня тиші” перед місцевими виборами. Зокрема, виявили підкуп виборців, поширення компромату, зміну виборчих адрес — задля збільшення кількості виборців на дільницях та появу недійсних бюлетенів.