В Кропивницком воспитанники детсада попали в больницу с кишечной инфекцией

"С предварительными диагнозами острый гастроэнтероколит (двое детей) и ротавирусная инфекция (один ребенок) попали на лечение в инфекционное отделение больницы воспитанники одной из групп ДОУ № 62. У двух пострадавших выделили ротавирус. За медицинской помощью обращалось еще трое детей из этой группы", - сообщили в Госпродпотребслужбе.

Госпродпотребслужба провела санитарно-эпидемиологическое обследование детского сада и внеплановое мероприятие в форме инспектирования пищеблока.

По результатам проверки заведения обнаружили, что группа перегружена, кроватей недостаточно, к тому же на части из них отсутствуют индивидуальные покрывала, не соблюдается согласованное с Госпродпотребслужбой примерное двухнедельное меню, имеются нарушения при поставке и хранении пищевых продуктов и тому подобное.

У девяти контактных детей группы и одного воспитателя обнаружили антиген ротавируса, также в двух работников этой же группы (воспитателя и помощника воспитателя) выделили патогенный стафилококк.

В одной готовом блюде (суп ячменный) обнаружили бактерии группы кишечной палочки, в двух других блюдах (картофельное пюре, биток мясной) - общую микробную обсемененность, в смывах с оборудования, инвентаря на пищеблоке обнаружили патогенный стафилококк и бактерии группы кишечной палочки (энтеробактерии , E.coli). Сейчас исследования продолжаются.

В заведении проводят противоэпидемические и профилактические мероприятия по локализации и ликвидации вспышки. До завершения карантинных мероприятий с 16 по 19 мая в группе приостановили учебно-воспитательный процесс.

На руководителя учреждения составили протокол об административном правонарушении.

Сейчас устанавливают лиц, допустивших нарушения в технологии приготовления блюд в детском саду, и ответственные за неудовлетворительное санитарное состояние пищеблока, групповой ячейки, недостаточной обработки производственного инвентаря, столовой посуды для привлечения их к ответственности.

Информацию об осложнениях санитарно-эпидемиологической ситуации в коммунальном учреждении "Детский сад (ясли-сад) № 62 "Спутник" комбинированного типа Кировоградского городского совета" направили в прокуратуру Кировоградской области, Главного управления Национальной полиции в Кировоградской области для принятия соответствующих мер реагирования.

Напомним, в Тернопольской области с начала года уже зарегистрировано 12 случаев токсокароза среди детей.