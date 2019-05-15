На Тернопільщині 12 дітей підхопили токсокароз
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. У Тернопільській області з початку року вже зареєстровано 12 випадків токсокарозу серед дітей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ у Facebook.
"В області з початку року вже зареєстровано 12 випадків токсокарозу серед дітей", - йдеться у повідомленні.
Токсокароз – тяжке паразитарне захворювання, яке спричиняється міграцією личинок глистів собак, рідше котів.
За даними фахівців, хвороба у людей супроводжується сильними алергічними проявами, ураженням різних життєво важливих органів і тканин (легень, мозку, очей, печінки, нирок, серця тощо).
Основним джерелом інвазії для людини є собаки, які забруднюють грунт, воду яйцями гельмінтів. Відомо, що в 1 г собачих фекалій може міститися близько 15 тис. яєць токсокар.
Зараження людини відбувається при попаданні заразних яєць токсокар у шлунково-кишковий тракт. Яйця можуть бути занесені до рота забрудненими грунтом руками, овочами, ягодами.
Зазначається, що основну групу ризику становлять діти.
Пік захворювання припадає на літньо-осінній період.
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