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На Тернопільщині 12 дітей підхопили токсокароз

На Тернопільщині 12 дітей підхопили токсокароз

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. У Тернопільській області з початку року вже зареєстровано 12 випадків токсокарозу серед дітей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ у Facebook.

"В області з початку року вже зареєстровано 12 випадків токсокарозу серед дітей", - йдеться у повідомленні.

Токсокароз – тяжке паразитарне захворювання, яке спричиняється міграцією личинок глистів собак, рідше котів.

За даними фахівців, хвороба у людей супроводжується сильними алергічними проявами, ураженням різних життєво важливих органів і тканин (легень, мозку, очей, печінки, нирок, серця тощо).

Основним джерелом інвазії для людини є собаки, які забруднюють грунт, воду яйцями гельмінтів. Відомо, що в 1 г собачих фекалій може міститися близько 15 тис. яєць токсокар.

Зараження людини відбувається при попаданні заразних яєць токсокар у шлунково-кишковий тракт. Яйця можуть бути занесені до рота забрудненими грунтом руками, овочами, ягодами.

Зазначається, що основну групу ризику становлять діти.

Пік захворювання припадає на літньо-осінній період.

Нагадаємо, випадок захворювання на менінгококову інфекцію зареєстрували на Кіровоградщині.

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