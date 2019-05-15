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В Тернопольской области 12 детей подхватили токсокароз

В Тернопольской области 12 детей подхватили токсокароз

Киев  •  УНН

 • 23462 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. В Тернопольской области с начала года уже зарегистрировано 12 случаев токсокароза среди детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Тернопольский областной лабораторный центр Минздрава в Facebook.

"В области с начала года уже зарегистрировано 12 случаев токсокароза среди детей", - говорится в сообщении.

Токсокароз - тяжелое паразитарное заболевание, вызываемое миграцией личинок глистов собак, реже кошек.

По данным специалистов, болезнь у людей сопровождается сильными аллергическими проявлениями, поражением различных жизненно важных органов и тканей (легких, мозга, глаз, печени, почек, сердца и т.п.).

Основным источником инвазии для человека являются собаки, загрязняющие почву, воду яйцами гельминтов. Известно, что в 1 г собачьих фекалий может содержаться около 15 тыс. яиц токсокар.

Заражение человека происходит при попадании заразных яиц токсокар в желудочно-кишечный тракт. Яйца могут быть занесены в рот загрязненными почвой руками, овощами, ягодами.

Отмечается, что основную группу риска составляют дети.

Пик заболевания приходится на летне-осенний период.

Напомним, случай заболевания менингококковой инфекцией зарегистрировали в Кировоградской области.

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