В Тернопольской области 12 детей подхватили токсокароз
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Тернопольской области с начала года уже зарегистрировано 12 случаев токсокароза среди детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Тернопольский областной лабораторный центр Минздрава в Facebook.
"В области с начала года уже зарегистрировано 12 случаев токсокароза среди детей", - говорится в сообщении.
Токсокароз - тяжелое паразитарное заболевание, вызываемое миграцией личинок глистов собак, реже кошек.
По данным специалистов, болезнь у людей сопровождается сильными аллергическими проявлениями, поражением различных жизненно важных органов и тканей (легких, мозга, глаз, печени, почек, сердца и т.п.).
Основным источником инвазии для человека являются собаки, загрязняющие почву, воду яйцами гельминтов. Известно, что в 1 г собачьих фекалий может содержаться около 15 тыс. яиц токсокар.
Заражение человека происходит при попадании заразных яиц токсокар в желудочно-кишечный тракт. Яйца могут быть занесены в рот загрязненными почвой руками, овощами, ягодами.
Отмечается, что основную группу риска составляют дети.
Пик заболевания приходится на летне-осенний период.
Напомним, случай заболевания менингококковой инфекцией зарегистрировали в Кировоградской области.