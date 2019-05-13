Випадок захворювання на менінгококову інфекцію зареєстрували на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 13 травня. УНН. В учня спеціалізованої загальноосвітньої школи № 14 м. Кропивницький виявили менінгіт. Про це УНН повідомили в обласному лабораторному центрі.
У школі тривають епідеміологічне розслідування, протиепідемічні та профілактичні заходи.
Провели медичний огляд 254 контактних дітей та 75 вчителів. За результатами дослідження виявили збудник менінгококової інфекції в 5-х випадках. Хворий та бакносії інфекції проходять лікування в закладі охорони здоров’я.
Менінгококова інфекція — це гостре інфекційне захворювання. Збудник передається з крапельками слизу при кашлі, чханні, розмові. Внаслідок нестійкості менінгокока у зовнішньому середовищі та його локалізації на слизовій оболонці задньої стінки носоглотки, він передається при досить тісному і тривалому спілкуванні. У сім’ях, де стався випадок менінгококової інфекції, ризик зараження зростає. Збудник інфекції нестійкий у навколишньому середовищі. Достатньо провести вологе прибирання та провітрювання приміщення і збудник гине.
Нагадаємо, минулого року у реанімаційне відділення Київської обласної дитячої лікарні госпіталізували дитину із підозрою на захворювання менінгококцемії.