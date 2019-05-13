Случай заболевания менингококковой инфекцией зарегистрировали в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 13 мая. УНН. У ученика специализированной общеобразовательной школы № 14 г. Кропивницкий обнаружили менингит. Об этом УНН сообщили в областном лабораторном центре.
В школе продолжаются эпидемиологическое расследование, противоэпидемические и профилактические мероприятия.
Провели медицинский осмотр 254 контактных детей и 75 учителей. По результатам исследования выявили возбудитель менингококковой инфекции в 5-ти случаях. Больной и бакносители инфекции проходят лечение в учреждении здравоохранения.
Менингококковая инфекция - это острое инфекционное заболевание. Возбудитель передается с капельками слизи при кашле, чихании, разговоре. Вследствие неустойчивости менингококка во внешней среде и его локализации на слизистой оболочке задней стенки носоглотки, он передается при достаточно тесном и длительном общении. В семьях, где произошел случай менингококковой инфекции, риск заражения возрастает. Возбудитель инфекции неустойчив в окружающей среде. Достаточно провести влажную уборку и проветривание помещения и возбудитель погибает.
В прошлом году в реанимационное отделение Киевской областной детской больницы госпитализировали ребенка с подозрением на заболевание менингококцемии.