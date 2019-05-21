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У Кропивницькому вихованці дитсадка потрапили до лікарні з кишковою інфекцією

У Кропивницькому вихованці дитсадка потрапили до лікарні з кишковою інфекцією

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 21 травня. УНН. У Кропивницькому троє вихованців дитсадка потрапили до лікарні з симптомами кишкової інфекції. За медичною допомогою зверталося ще троє дітей з цієї групи. Про це УНН повідомили в Держпродспоживслужбі в області.

“З попередніми діагнозами гострий гастроентероколіт (двоє дітей) та ротавірусна інфекція (одна дитина) потрапили на лікування до інфекційного відділення лікарні вихованці однієї з груп ДНЗ № 62. У двох постраждалих виділили ротавірус. За медичною допомогою зверталося ще троє дітей з цієї групи”, — повідомили у Держпродспоживслужбі.

Держпродспоживслужба провела санітарно-епідеміологічне обстеження дошкільного навчального закладу та позаплановий захід у формі інспектування харчоблоку.

За результатами перевірки закладу виявили, що група перевантажена, ліжок недостатньо, до того ж на частині з них відсутні індивідуальні покривала, не дотримується погоджене з Держпродспоживслужбою примірне двотижневе меню, наявні порушення при постачанні та зберіганні харчових продуктів тощо.

У дев’яти контактних дітей групи та одного вихователя виявили антиген ротавірусу, також у двох працівників цієї ж групи (вихователя й помічника вихователя) виділили патогенний стафілокок.

В одній готовій страві (суп ячмінний) виявили бактерії групи кишкової палички, в двох інших стравах (картопляне пюре, биток м’ясний) — загальну мікробну забрудненість, у змивах з обладнання, інвентарю на харчоблоці виявили патогенний стафілокок та бактерії групи кишкової палички (ентеробактерії, E.coli). Наразі дослідження тривають.

У закладі проводять протиепідемічні та профілактичні заходи з локалізації та ліквідації спалаху. До завершення карантинних заходів з 16 по 19 травня у групі призупинили навчально-виховний процес.

На керівника закладу склали протокол про адміністративне правопорушення.

Наразі встановлюють осіб, які допустили порушення в технології приготування страв у дошкільному навчальному закладі, та відповідальні за незадовільний санітарний стан харчоблоку, групового осередку, недостатню обробку виробничого інвентарю, столового посуду для притягнення їх до відповідальності.

Інформацію про ускладнення санітарно-епідеміологічної ситуації в комунальному закладі “Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 62 „Супутник“ комбінованого типу Кіровоградської міської ради” направили до прокуратури Кіровоградської області, Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області для вжиття відповідних заходів реагування.

Нагадаємо, у Тернопільській області з початку року вже зареєстровано 12 випадків токсокарозу серед дітей.

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