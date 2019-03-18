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В Кропивницком от осложнений гриппа скончался еще один человек

Киев • УНН

 • 8733 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 18 марта. УНН. В городе Кропивницкий зарегистрирован еще один летальный случай от осложнения гриппа. Об этом сообщает пресс-служба областного лабораторного центра Минздрава, передает УНН.

В Кропивницком от осложнений гриппа скончался еще один человек

"Зарегистрирован еще один летальный случай от осложнения гриппа в г. Кропивницкий. Лабораторно подтвержден вирус гриппа типа А (H1N1). Это шестой летальный случай в области", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От гриппа с начала эпидсезона умерли 47 украинцев

По данным лабцентра, за медпомощью в учреждения здравоохранения области за ОРВИ обратились 3090 больных, из них 70,1% - дети. Всего госпитализированных - 284. В лабцентри уточнили, что с начала эпидсезона в Кировоградской области зарегистрировано 66 лабораторно подтвержденных случаев гриппа.

"Все захворiлi не были привиты против гриппа", - добавили в центре.

В то же время, в центре отметили, что эпидемическая ситуация с ОРВИ на одиннадцатой неделе 2019 года относительно спокойная, показатель заболеваемости не превышает уровень эпидемического порога (минус 33,4%).

Как сообщал УНН, в Запорожской области за высокого уровня заболеваемости ОРВИ закрыты 9 школ.

Напомним, по данным Минздрава, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине уменьшилась.

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