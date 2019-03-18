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У Кропивницькому від ускладнень грипу померла ще одна людина

Київ • УНН

 • 8733 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 18 березня. УНН. У місті Кропивницький зареєстровано ще один летальний випадок від ускладнення грипу. Про це повiдомляє прес-служба обласного лабораторного центру МОЗ, передає УНН.

У Кропивницькому від ускладнень грипу померла ще одна людина

"Зареєстровано ще один летальний випадок від ускладнення грипу в м. Кропивницький. Лабораторно підтверджено вірус грипу типу А (H1N1). Це шостий летальний випадок в області", - йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Від грипу з початку епідсезону померли 47 українців

За даними лабцентру, за меддопомогою до закладiв охорони здоров’я областi через ГРВI звернулися 3090 хворих, з них 70,1% - дiти. Всього госпіталізованих – 284. У лабцентрі уточнили, що з початку епідсезону в Кіровоградській області зареєстровано 66 лабораторно підтверджених випадкiв грипу.

"Усi захворiлi не були щепленi проти грипу", - додали у центрі.

Водночас, у центрі зазначили, що епідемічна ситуація з ГРВІ на одинадцятому тижні 2019 року відносно спокійна, показник захворюваності не перевищує рівень епідемічного порогу (мінус 33,4 %).

Як повідомляв УНН, у Запорізькій області через високий рівень захворюваності на ГРВІ закрито 9 шкіл.

Нагадаємо, за даними МОЗ, захворюваність на грип і ГРВІ в Україні зменшилася.

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