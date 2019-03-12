На Запоріжжі через високий рівень захворюваності на ГРВІ закрито 9 шкіл
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У Запорізькій області через високий рівень захворюваності дітей на ГРВІ повністю призупинено навчальний процес у дев’яти школах області, у шести закладах дошкільної освіти призупинено функціонування семи груп. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Запорізької ОДА.
Через високий рівень захворюваності дітей на ГРВІ повністю призупинено навчальний процес у дев’яти школах області: у м. Енергодар — сім (НВК № 1, ЗОШ № 2, багатопрофільна гімназія “Гармонія”, ЗОШ № 4, НВК № 5, ЗОШ № 7 та багатопрофільний ліцей); м. Запоріжжя — ЗОШ № 73; Приазовському районі — Шевченківський НВК.
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У семи школах області залишаються закритими 22 класи у навчальних закладах м. Запоріжжя (гімназія № 31, ліцей № 62, ЗОШ № 59, № 40, ЗНВК № 63 та “Вибір”) і в ЗОШ № 7 м. Мелітополь.
У шести закладх дошкільної освіти області припинено функціонування семи групп.
За інформацією Запорізького лабораторного центру МОЗ України, минулого тижня по області зареєстровано 6716 випадків гострих респіраторних інфекцій. Показник захворюваності склав 380,5 на 100 тисяч населення, що нижче порогового рівня на 47,6%. У м. Запоріжжі захворюваність знаходиться нижче порогового рівня на 51%, за тиждень зареєстровано 2792 випадків.
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Максимальний показник захворюваності зареєстровано серед дітей вікової групи 0-4 роки — 1968,3 на 100 тисяч.
У лабораторному центрі додали, минулого тижня госпіталізована 161 особа (за два попередніх тижня — 188 і 219 відповідно), із них 108 — діти (67%).
Нагадаємо, станом на 4 березня, у школах столиці частково призупинено освітній процес у 11 закладах, у 4-х закладах призупинено повністю через захворюваність дітей на грип та ГРВІ.