Захворюваність на грип та ГРВІ у столиці знизилась на 3%

КИЇВ. 12 березня. УНН. За минулий тиждень, з 4.03. по 10.03.2019 року, у Києві зареєстровано 12 110 хворих на грип та ГРВІ. Показник захворюваності знизився на 3% та є нижчим епідемічного порогу на 52,3%. Про це повідомляє УНН з посиланням прес-службу КМДА.