Захворюваність на грип та ГРВІ у столиці знизилась на 3%
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. За минулий тиждень, з 4.03. по 10.03.2019 року, у Києві зареєстровано 12 110 хворих на грип та ГРВІ. Показник захворюваності знизився на 3% та є нижчим епідемічного порогу на 52,3%. Про це повідомляє УНН з посиланням прес-службу КМДА.
За минулий тиждень у столиці зареєстровано 12 110 хворих на грип та ГРВІ. Показник захворюваності на грип та ГРВІ склав 408,7 та є нижчим епідемічного порогу на 52,3%.
Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на рівні, характерному для цього періоду року.
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За його словами, у столиці спостерігається незначне зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 3%, яке відбулося за рахунок дитячого та дорослого населення. Так, дітей захворіло — 7 950 осіб (зниження 0,9%), дорослих — 4 160 осіб (зниження на 6,8%).
“У структурі захворюваності діти становлять 65,6%, а на попередньому тижні — 64%. Серед школярів захворюваність знизилася на 1,8%: 3 541 випадок, що становить 44,5% від загальної кількості захворілих дітей і 29,2% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою”, — розповів Микола Поворозник.
Він зазначив, що до медичних закладів за минулий тиждень госпіталізовано 142 особи, із них 129 — діти.
Варто зазначити, що за інформацією Департаменту освіти і науки, у Києві призупинено освітній процес у 4 закладах загальної середньої освіти (34 класи), із них повністю — у 1 закладі, частково — у 3-х закладах.
Раніше УНН повідомляв, на Черкащині минулого тижня від грипу померла дитина.