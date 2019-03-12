Заболеваемость гриппом и ОРВИ в столице снизилась на 3%
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. За прошедшую неделю, с 4.03. по 10.03.2019 года, в Киеве зарегистрировано 12 110 больных гриппом и ОРВИ. Показатель заболеваемости снизился на 3% и ниже эпидемического порога на 52,3%. Об этом сообщает УНН со ссылкой пресс-службу КГГА.
За прошедшую неделю в столице зарегистрировано 12 110 больных гриппом и ОРВИ. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составил 408,7 и ниже эпидемического порога на 52,3%.
В общем интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года.
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По его словам, в столице наблюдается незначительное снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 3%, которое произошло за счет детского и взрослого населения. Так, детей заболели - 7950 человек (снижение 0,9%), взрослых - 4160 человек (снижение на 6,8%).
"В структуре заболеваемости дети составляют 65,6%, а на предыдущей неделе - 64%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 1,8%: 3541 случай, составляет 44,5% от общего количества заболевших детей и 29,2% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью", - рассказал Николай Поворозник.
Он отметил, что в медицинские учреждения за прошедшую неделю госпитализировано 142 человека, из них 129 - дети.
Стоит отметить, что по информации Департамента образования и науки, в Киеве приостановлено образовательный процесс в 4 учреждениях общего среднего образования (34 класса), из них полностью - в 1 заведении, частично - в 3-х заведениях.
Ранее УНН сообщал, в Черкасской области на прошлой неделе от гриппа умер ребенок.