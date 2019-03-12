Заболеваемость гриппом и ОРВИ в столице снизилась на 3%

КИЕВ. 12 марта. УНН. За прошедшую неделю, с 4.03. по 10.03.2019 года, в Киеве зарегистрировано 12 110 больных гриппом и ОРВИ. Показатель заболеваемости снизился на 3% и ниже эпидемического порога на 52,3%. Об этом сообщает УНН со ссылкой пресс-службу КГГА.