На Черкащині минулого тижня від грипу померла дитина

КИЇВ. 11 березня. УНН. В Черкаській області за 10 тиждень (2.03 по 7.03) захворіло 4765 осіб, що склало 0,4 % від загальної кількості населення та зафіксовано один летальний випадок. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Черкаського обласного лабораторного центру МОЗ України.