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На Черкащині минулого тижня від грипу померла дитина

На Черкащині минулого тижня від грипу померла дитина

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. В Черкаській області за 10 тиждень (2.03 по 7.03) захворіло 4765 осіб, що склало 0,4 % від загальної кількості населення та зафіксовано один летальний випадок. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Черкаського обласного лабораторного центру МОЗ України.

“За звітній тиждень (2.03 по 7.03) в області зареєстровано 1 летальний випадок від грипу ( дитина віком до 17 років), що підтверджено методом полімеразної ланцюгової реакції, визначено РНК вірусу грипу типу А”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Від грипу з початку епідсезону померли 45 українців

В області за 10-й тиждень 2019 року (з 02.03.19 по 07.03.19 року) захворіло 4765 осіб, що склало 0,4 % від загальної кількості населення. Показник загальної захворюваності на 100 тис. населення склав 391,6.

З числа захворілих — 2835 дітей віком до 17 років (59,5 %). Серед захворілих дітей найбільше було у віковій категорії 5-14 років (55,1 %).

Госпіталізована 282 особи (5,9 % від числа захворілих). Зокрема, 193 дитини (68,4 % від загальної кількості госпіталізованих). В умовах стаціонару найбільше перебували діти у віковій категорії 0-4 роки (37,2 % від загальної кількості госпіталізованих).

У відомстві додали, в області рівень захворюваності на 49,2 % нижче епідемічного порогу, розрахованого за 10-й тиждень 2019 року епідемічного сезону 2018-2019 років. Перевищення епідпорогу не зареєстровано на жодній адміністративній території.

Нагадаємо, за минулий тиждень, з 25.02 по 03.03 2019 року, в Україні від грипу померло чотири людини.

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