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В Черкасской области на прошлой неделе от гриппа умер ребенок

В Черкасской области на прошлой неделе от гриппа умер ребенок

Киев  •  УНН

 • 8326 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. В Черкасской области за 10 неделю (2.03 по 7.03) заболело 4765 человек, что составило 0,4% от общего количества населения и зафиксирован один летальный случай. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черкасского областного лабораторного центра МЗ Украины.

"За отчетную неделю (2.03 по 7.03) в области зарегистрировано 1 летальный случай от гриппа (ребенок до 17 лет), что подтверждено методом полимеразной цепной реакции, определены РНК вируса гриппа типа А", - говорится в сообщении.

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В области за 10-ю неделю 2019 года (с 02.03.19 по 07.03.19 года) заболело 4765 человек, что составило 0,4% от общего количества населения. Показатель общей заболеваемости на 100 тыс. населения составил 391,6.

Из числа заболевших - 2835 детей до 17 лет (59,5%). Среди заболевших детей всего было в возрастной категории 5-14 лет (55,1%).

Госпитализирована 282 человека (5,9% от числа заболевших). В частности, 193 ребенка (68,4% от общего количества госпитализированных). В условиях стационара больше находились дети в возрастной категории 0-4 лет (37,2% от общего количества госпитализированных).

В ведомстве добавили, в области уровень заболеваемости на 49,2% ниже эпидемического порога, рассчитанного по 10-ю неделю 2019 года эпидемического сезона 2018-2019 годов. Превышение эпидпорога не зарегистрировано ни на одной административной территории.

Напомним, за прошедшую неделю, с 25.02 по 03.03 2019 года, в Украине от гриппа умерло четыре человека.

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