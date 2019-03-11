В Черкасской области на прошлой неделе от гриппа умер ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В Черкасской области за 10 неделю (2.03 по 7.03) заболело 4765 человек, что составило 0,4% от общего количества населения и зафиксирован один летальный случай. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черкасского областного лабораторного центра МЗ Украины.
"За отчетную неделю (2.03 по 7.03) в области зарегистрировано 1 летальный случай от гриппа (ребенок до 17 лет), что подтверждено методом полимеразной цепной реакции, определены РНК вируса гриппа типа А", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От гриппа с начала эпидсезона умерли 45 украинцев
В области за 10-ю неделю 2019 года (с 02.03.19 по 07.03.19 года) заболело 4765 человек, что составило 0,4% от общего количества населения. Показатель общей заболеваемости на 100 тыс. населения составил 391,6.
Из числа заболевших - 2835 детей до 17 лет (59,5%). Среди заболевших детей всего было в возрастной категории 5-14 лет (55,1%).
Госпитализирована 282 человека (5,9% от числа заболевших). В частности, 193 ребенка (68,4% от общего количества госпитализированных). В условиях стационара больше находились дети в возрастной категории 0-4 лет (37,2% от общего количества госпитализированных).
В ведомстве добавили, в области уровень заболеваемости на 49,2% ниже эпидемического порога, рассчитанного по 10-ю неделю 2019 года эпидемического сезона 2018-2019 годов. Превышение эпидпорога не зарегистрировано ни на одной административной территории.
Напомним, за прошедшую неделю, с 25.02 по 03.03 2019 года, в Украине от гриппа умерло четыре человека.