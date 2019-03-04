У Києві призупинено освітній процес у 15 школах
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. У школах столиці частково призупинено освітній процес у 11 закладах, у 4-х закладах призупинено повністю через захворюваність дітей на грип та ОРВІ. Про це повідомляє перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає УНН з посиланням на КМДА.
За інформацією Департаменту освіти і науки, наразі у Києві призупинено освітній процес у 15 школах.
“Зокрема, навчання призупинено повністю у 4-х закладах загальної середньої освіти, частково — у 11 закладах”, — уточнив Микола Поворозник.
Освітній процес призупинено: Деснянський район — усього 1 заклад (частково); Дніпровський район — усього 3 заклади, з них: 2 — повністю, 1 — частково; Подільський район — усього 2 заклади, з них: 1 — повністю, 1 — частково; Святошинський район — усього 6 закладів (частково); Солом’янський район — усього 2 заклади (частково); Шевченківський район — усього 1 заклад (повністю).
Нагадаємо, у столиці спостерігається незначне зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 0,4%, яке відбулося за рахунок дитячого населення.