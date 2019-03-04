За інформацією Департаменту освіти і науки, наразі у Києві призупинено освітній процес у 15 школах.

“Зокрема, навчання призупинено повністю у 4-х закладах загальної середньої освіти, частково — у 11 закладах”, — уточнив Микола Поворозник.

Освітній процес призупинено: Деснянський район — усього 1 заклад (частково); Дніпровський район — усього 3 заклади, з них: 2 — повністю, 1 — частково; Подільський район — усього 2 заклади, з них: 1 — повністю, 1 — частково; Святошинський район — усього 6 закладів (частково); Солом’янський район — усього 2 заклади (частково); Шевченківський район — усього 1 заклад (повністю).

Нагадаємо, у столиці спостерігається незначне зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 0,4%, яке відбулося за рахунок дитячого населення.



