В Киеве приостановлено образовательный процесс в 15 школах
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В школах столицы частично приостановлено образовательный процесс в 11 учреждениях, в 4-х учреждениях приостановлено полностью из-за заболеваемости детей гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает УНН со ссылкой на КГГА.
По информации Департамента образования и науки, сейчас в Киеве приостановлено образовательный процесс в 15 школах.
"В частности, обучение приостановлено полностью в 4-х учреждениях общего среднего образования, частично - в 11 заведениях", - уточнил Николай Поворозник.
Образовательный процесс приостановлен: Деснянский район - всего 1 заведение (частично); Днепровский район - всего 3 заведения, из них: 2 - полностью, 1 - частично; Подольский район - всего 2 заведения, из них: 1 - полностью, 1 - частично; Святошинский район - всего 6 учреждений (частично); Соломенский район - всего 2 заведения (частично); Шевченковский район - всего 1 заведение (полностью).
Напомним, в столице наблюдается незначительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 0,4%, которое произошло за счет детского населения.