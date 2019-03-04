У столиці на 50,8% знизилась захворюваність на грип

“За 9-й тиждень 2019 року зареєстровано 12 481 хворий на грип та ГРВІ. Показник захворюваності на грип та ГРВІ складав 421,2 та є нижчим епідемічного порогу на 50,8%. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на рівні, характерному для цього періоду року”, — Поворозник.

У столиці спостерігається незначне зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 0,4%, яке відбулося за рахунок дитячого населення. Так, дітей захворіло — 8 019 осіб (зростання на 3,2%), дорослих — 4 462 особи (зниження на 4,3%).

“У структурі захворюваності діти становлять 64%, а на попередньому тижні — 62,5%. Серед школярів захворюваність зросла на 6,5%: 3 606 випадків, що становить 42,2% від загальної кількості захворілих дітей і 27,1% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою”, — розповів Микола Поворозник.

Він додав, що до медичних закладів за 9-й тиждень госпіталізовано 141 особу, із них 124 — діти.

Нагадаємо, у столиці, минулого тижня, спостерігалось зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 12,3%, яке відбулося за рахунок дорослого та дитячого населення. Так, дітей захворіло — 7 769 осіб (зниження на 11%), дорослих — 4 661 особа (зниження на 14,2%).



