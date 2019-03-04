В столице на 50,8% снизилась заболеваемость гриппом
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В столице наблюдается незначительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 0,4%, которое произошло за счет детского населения. Об этом сообщает первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает УНН со ссылкой на КГГА.
"За 9-я неделя 2019 зарегистрировано 12 481 больной гриппом и ОРВИ. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составлял 421,2 и ниже эпидемического порога на 50,8%. В общем интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года", - Поворозник.
В столице наблюдается незначительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 0,4%, которое произошло за счет детского населения. Так, детей заболели - 8019 человек (рост на 3,2%), взрослых - 4462 человека (снижение на 4,3%).
"В структуре заболеваемости дети составляют 64%, а на предыдущей неделе - 62,5%. Среди школьников заболеваемость выросла на 6,5%: 3606 случаев, составляет 42,2% от общего количества заболевших детей и 27,1% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью", - рассказал Николай Поворозник.
Он добавил, что в медицинские учреждения за 9-ю неделю госпитализированы 141 человек, из них 124 - дети.
Напомним, в столице, на прошлой неделе, наблюдалось снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 12,3%, которое произошло за счет взрослого и детского населения. Так, детей заболели - 7769 человек (снижение на 11%), взрослых - 4661 человек (снижение на 14,2%).