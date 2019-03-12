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7 марта, 19:45 • 111360 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 115533 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 118192 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 118716 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 148731 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116342 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140938 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145088 просмотра

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В Запорожье из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ закрыты 9 школ

В Запорожье из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ закрыты 9 школ

Киев  •  УНН

 • 9829 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. В Запорожской области из-за высокого уровня заболеваемости детей ОРВИ полностью приостановлен учебный процесс в девяти школах области, в шести учреждениях дошкольного образования приостановлено функционирование семи групп. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОГА.

Из-за высокого уровня заболеваемости детей ОРВИ полностью приостановлен учебный процесс в девяти школах области: в г. Энергодар. - семь (УВК № 1, СОШ № 2, многопрофильная гимназия "Гармония", СОШ № 4, УВК № 5, СОШ № 7 и многопрофильный лицей) м. Запорожье - СОШ № 73; Приазовском районе - Шевченковский УВК.

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В семи школах области остаются закрытыми 22 класса в учебных заведениях. Запорожье (гимназия № 31, лицей № 62, СОШ № 59, № 40, ЗНВК № 63 и "Выбор") и в СОШ № 7 г. Мелитополь.

В шести учреждениях дошкольного образования области прекращено функционирование семи групп.

По информации Запорожского лабораторного центра МЗ Украины, на прошлой неделе по области зарегистрировано 6716 случаев острых респираторных инфекций. Показатель заболеваемости составил 380,5 на 100 000 населения, что ниже порогового уровня на 47,6%. В г. Запорожье заболеваемость ниже порогового уровня на 51%, за неделю зарегистрировано 2792 случаев.

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Максимальный показатель заболеваемости зарегистрировано среди детей возрастной группы 0-4 года - 1968,3 на 100 000.

В лабораторном центре добавили, на прошлой неделе госпитализирована 161 человек (за две предыдущих недели - 188 и 219 соответственно), из них 108 - дети (67%).

Напомним, по состоянию на 4 марта, в школах столицы частично приостановлено образовательный процесс в 11 учреждениях,  в 4-х учреждениях приостановлено полностью из-за заболеваемости детей гриппом и ОРВИ.

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