В Запорожье из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ закрыты 9 школ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В Запорожской области из-за высокого уровня заболеваемости детей ОРВИ полностью приостановлен учебный процесс в девяти школах области, в шести учреждениях дошкольного образования приостановлено функционирование семи групп. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОГА.
Из-за высокого уровня заболеваемости детей ОРВИ полностью приостановлен учебный процесс в девяти школах области: в г. Энергодар. - семь (УВК № 1, СОШ № 2, многопрофильная гимназия "Гармония", СОШ № 4, УВК № 5, СОШ № 7 и многопрофильный лицей) м. Запорожье - СОШ № 73; Приазовском районе - Шевченковский УВК.
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В семи школах области остаются закрытыми 22 класса в учебных заведениях. Запорожье (гимназия № 31, лицей № 62, СОШ № 59, № 40, ЗНВК № 63 и "Выбор") и в СОШ № 7 г. Мелитополь.
В шести учреждениях дошкольного образования области прекращено функционирование семи групп.
По информации Запорожского лабораторного центра МЗ Украины, на прошлой неделе по области зарегистрировано 6716 случаев острых респираторных инфекций. Показатель заболеваемости составил 380,5 на 100 000 населения, что ниже порогового уровня на 47,6%. В г. Запорожье заболеваемость ниже порогового уровня на 51%, за неделю зарегистрировано 2792 случаев.
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Максимальный показатель заболеваемости зарегистрировано среди детей возрастной группы 0-4 года - 1968,3 на 100 000.
В лабораторном центре добавили, на прошлой неделе госпитализирована 161 человек (за две предыдущих недели - 188 и 219 соответственно), из них 108 - дети (67%).
Напомним, по состоянию на 4 марта, в школах столицы частично приостановлено образовательный процесс в 11 учреждениях, в 4-х учреждениях приостановлено полностью из-за заболеваемости детей гриппом и ОРВИ.