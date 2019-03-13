Захворюваність на грип і ГРВІ в Україні зменшилась
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. За останній тиждень, з 4.03 по 10.03 2019 року, в Україні зменшилась захворюваність на грип та ГРВІ. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
“За минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 154 тисячі людей. Це менше у порівнянні з минулим тижнем і показниками захворюваності у цей період минулого року. Епідемічний поріг захворюваності не перевищений у жодній з областей”, — йдеться у повідомленні.
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Показник захворюваності на грип та ГРВІ становить 401,1 на 100 тисяч населення, що на 22,7% менше рівня епідемічного порогу по Україні. Епідемічні пороги не перевищені у жодному регіоні.
У МОЗ додали, протягом звітного тижня на грип та ГРВІ захворіли 154 408 людей, 66,3% з яких — діти віком до 17 років.
Як повідомляв УНН, з початку епідемічного сезону грип забрав життя 47 українців.
Нагадаємо, за минулий тиждень, з 4.03 по 10.03 2019 року, в Україні від грипу померло дві людини.