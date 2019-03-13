Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине уменьшилась
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. За последнюю неделю, с 4.03 по 10.03 2019 года, в Украине уменьшилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"За прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели более 154 тысяч человек. Это меньше по сравнению с прошлой неделей и показателями заболеваемости в аналогичный период прошлого года. Эпидемический порог заболеваемости не превышен ни в одной из областей", - говорится в сообщении.
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Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 401,1 на 100 тысяч населения, что на 22,7% меньше уровня эпидемического порога по Украине. Эпидемические пороги не превышены ни в одном регионе.
В Минздраве добавили, в течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 154 408 человек 66,3% из которых - дети до 17 лет.
Как сообщал УНН, с начала эпидемического сезона грипп унес жизни 47 украинцев.
Напомним, за прошедшую неделю, с 4.03 по 10.03 2019 года, в Украине от гриппа умерло два человека.