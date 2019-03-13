Від грипу з початку епідсезону померли 47 українців
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. З початку епідемічного сезону грип забрав життя 47 українців. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
З початку епідемічного сезону грип забрав життя 47 українців.
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Як повідомляв УНН, зареєстрували ще один летальний вірусологічно підтверджений випадок грипу на Кіровоградщині.
Нагадаємо, за минулий тиждень, з 4.03 по 10.03 2019 року, в Україні від грипу померло дві людини.