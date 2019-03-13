От гриппа с начала эпидсезона умерли 47 украинский
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. С начала эпидемического сезона грипп унес жизни 47 украинцев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
С начала эпидемического сезона грипп унес жизни 47 украинцев.
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Как сообщал УНН, зарегистрировали еще один летальный вирусологически подтвержденный случай гриппа в Кировоградской области.
Напомним, за прошедшую неделю, с 4.03 по 10.03 2019 года, в Украине от гриппа умерло два человека.