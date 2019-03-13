За минулий тиждень від грипу померло дві людини
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. За минулий тиждень, з 4.03 по 10.03 2019 року, в Україні від грипу померло дві людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані МОЗ України.
За звітний тиждень зареєстровано два летальні випадки внаслідок захворювання на грип.
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Як повідомляв УНН, зареєстрували ще один летальний вірусологічно підтверджений випадок грипу на Кіровоградщині.
Нагадаємо, за минулий тиждень, з 4.03. по 10.03.2019 року, у Києві зареєстровано 12 110 хворих на грип та ГРВІ. Показник захворюваності знизився на 3% та є нижчим епідемічного порогу на 52,3%.