За прошедшую неделю от гриппа умерли два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. За прошедшую неделю, с 4.03 по 10.03 2019 года, в Украине от гриппа умерло два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Минздрава Украины.
За отчетную неделю зарегистрировано два летальных исхода в результате заболевания гриппом.
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Как сообщал УНН, зарегистрировали еще один летальный вирусологически подтвержденный случай гриппа в Кировоградской области.
Напомним, за прошедшую неделю, с 4.03. по 10.03.2019 года, в Киеве зарегистрировано 12 110 больных гриппом и ОРВИ. Показатель заболеваемости снизился на 3% и ниже эпидемического порога на 52,3%.