Ще один летальний випадок від грипу зареєстрували на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 13 березня. УНН. Зареєстровали ще один летальний вірусологічно підтверджений випадок грипу на Кіровоградщині. Про це УНН поінформували в обласному лабораторному центрі.
Від ускладнень грипу помер житель Маловисківського району. Чоловік запізно звернувся за медичною допомогою, не був щеплений проти грипу.
Лабораторно підтверджено вірус грипу типу А (H1N1). Це вже 5-й летальний випадок від грипу в Кіровоградській області в цьому епідсезоні.
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Як повідомляв УНН, в Черкаській області за 10 тиждень (2.03 по 7.03) на грип захворіло 4765 осіб, що склало 0,4 % від загальної кількості населення та зафіксовано один летальний випадок.