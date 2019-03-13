Еще один летальный случай от гриппа зарегистрировали в Кировоградской области

От осложнений гриппа умер житель Маловысковского района. Мужчина поздно обратился за медицинской помощью, не был привит против гриппа.

Лабораторно подтвержден вирус гриппа типа А (H1N1). Это уже 5-й летальный случай от гриппа в Кировоградской области в этом эпидсезоне.



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Как сообщал УНН, в Черкасской области за 10 неделю (2.03 по 7.03) гриппом заболели 4765 человек, что составило 0,4% от общего количества населения и зафиксирован один летальный случай.