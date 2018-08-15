В Кропивницком девочка упала в яму на металлический провод

"15 августа в 13:08 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на ул. Героев Украины в областном центре 9-летняя девочка упала в яму и наштрикнулась ногой на металлический провод. Нужна помощь освобождению ребенка", - говорится в сообщении.

Спасатели с помощью диэлектрических ножниц срезали металлическую проволоку и вынесли ребенка из ямы. Далее ним занимались работники скорой медицинской помощи.

Напомним, в Одесской области мужчину зажало между его собственным автомобилем и бордюром, когда он проводил ремонт машины.