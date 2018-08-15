У Кропивницькому дівчинка впала у яму на металевий дріт
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 15 серпня. УНН. Сьогодні у Кропивницькому 9-річна дівчинка впала в яму та наштрикнулась ногою на металевий дріт. Про це повідомили в прес-службі ГУ ДСНС в Кіровоградській області, передає УНН.
"15 серпня о 13:08 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на вул. Героїв України в обласному центрі 9-річна дівчинка впала в яму та наштрикнулась ногою на металевий дріт. Потрібна допомога по визволенню дитини", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники за допомогою діелектричних ножиць зрізали металевий дріт та винесли дитину з ями. Далі нею опікувались працівники швидкої медичної допомоги.
Нагадаємо, в Одеській області чоловіка затиснуло між його власним автомобілем та бордюром, коли він проводив ремонт машини.