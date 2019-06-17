В Кропивницком девушка пыталась прыгнуть с крыши недостроя
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 17 июня. УНН. В Кропивницком девушка пыталась прыгнуть с крыши недостроя. Патрульные Кировоградской области стали помехой попытке самоубийства. Об этом проинформировали в пресс-службе патрульной полиции Кировоградской области, передает УНН.
Происшествие произошло вчера, 16 июня, около 14:00, на углу улиц Юрия Коваленко и Генерала Жадова.
Во время патрулирования территории недострои полицейские обнаружили молодую женщину, которая сидела на крыше здания.
Патрульные приблизились к девушке и заметили, что она находилась в крайне угнетенном эмоциональном состоянии. О причинах пребывания на крыше здания она сообщила, что почти все ее родные умерли и она не видит больше смысла жить.
Полицейские пригласили девушку спуститься во двор и продолжить разговор там. И когда она встала, то попыталась спрыгнуть с крыши. Помехой для этого поступка стали патрульные.
В дальнейшем 22-летнюю кропивничанку охранники порядка передали медикам.
Напомним, прокуратура доказала в суде вину харьковчанина, который, угрожая ножом, заставил своего гостя выпрыгнуть с 4-го этажа, за это злоумышленнику грозит 7 лет лишения свободы.