В Кропивницком девушка пыталась прыгнуть с крыши недостроя

Происшествие произошло вчера, 16 июня, около 14:00, на углу улиц Юрия Коваленко и Генерала Жадова.

Во время патрулирования территории недострои полицейские обнаружили молодую женщину, которая сидела на крыше здания.

Патрульные приблизились к девушке и заметили, что она находилась в крайне угнетенном эмоциональном состоянии. О причинах пребывания на крыше здания она сообщила, что почти все ее родные умерли и она не видит больше смысла жить.

Полицейские пригласили девушку спуститься во двор и продолжить разговор там. И когда она встала, то попыталась спрыгнуть с крыши. Помехой для этого поступка стали патрульные.

В дальнейшем 22-летнюю кропивничанку охранники порядка передали медикам.

Напомним, прокуратура доказала в суде вину харьковчанина, который, угрожая ножом, заставил своего гостя выпрыгнуть с 4-го этажа, за это злоумышленнику грозит 7 лет лишения свободы.