У Кропивницькому дiвчина намагалася стрибнути з даху недобудови
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 17 червня. УНН. У Кропивницькому дiвчина намагалася стрибнути з даху недобудови. Патрульнi Кiровоградщини стали на завадi спробi самогубства. Про це поiнформували в прес-службi патрульної полiцiї Кiровоградщини, передає УНН.
Пригода трапилася вчора, 16 червня, близько 14:00, на розi вулиць Юрiя Коваленка та Генерала Жадова.
Пiд час патрулювання територiї недобудови полiцейськi виявили молоду жiнку, яка сидiла на даху будiвлi.
Патрульнi наблизилися до дiвчини та помiтили, що вона перебувала у вкрай пригнiченому емоцiйному станi. Про причини перебування на даху будiвлi вона повiдомила, що майже всi її рiднi померли та вона не бачить бiльше сенсу жити.
Полiцейськi запросили дiвчину спуститися до подвiр’я та продовжити розмову там. Та коли вона пiдвелася, то спробувала зiстрибнути з даху. На завадi їй стали патрульнi.
Надалi 22-рiчну кропивничанку охоронцi порядку передали медикам.
Нагадаємо, прокуратура довела у суді вину харків’янина, який, погрожуючи ножем, змусив свого гостя вистрибнути з 4-го поверху, за це зловмиснику загрожує 7 років позбавлення волі.