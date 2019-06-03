Чоловік з ножем змусив товариша вистрибнути з вікна
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Прокуратура довела у суді вину харків’янина, який, погрожуючи ножем, змусив свого гостя вистрибнути з 4-го поверху, за це зловмиснику загрожує 7 років позбавлення волі. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харкова, передає УНН.
Подія сталася у серпні 2017 року. Товариші спільно вживали алкоголь вдома у зловмисника. На побутовому ґрунті у них виник конфлікт, тож господар вирішив довести свою перевагу. Він зачинив двері на ключ, узяв ножа та, підійшовши до гостя, вдарив його у спину. Потім, розмахуючи ножем, почав погрожувати товаришу вбивством та змушувати його вистрибнути з вікна 4-го поверху. Гостю нічого не залишалося, як виконати ці вимоги.
Потерпілий вижив, але отримав тяжкі травми. Після падіння з висоти чоловік отримав чисельні переломи та розриви внутрішніх органів. 31-річний чоловік залишився паралізованим та потребує постійного стороннього догляду.
Наразі вирок суду не є чинним, оскільки триває час на його апеляційне оскарження. На вимогу прокуратури зловмисник перебуває під вартою.
Як повідомляв УНН, у Харківській області 61-річний чоловік застрелив свого рідного сина, а потім скоїв самогубство.