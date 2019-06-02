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Чоловік вбив свого сина, а потім застрелився

Чоловік вбив свого сина, а потім застрелився

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 червня. УНН. У Харківській області 61-річний чоловік застрелив свого рідного сина, а потім скоїв самогубство. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП в області, передає УНН.

Так, у неділю о 15:07 до поліції звернулася місцева жителька. Вона повідомила, що почула постріли в одному з приватних домоволодінь у місті Чугуїв.

"Виїздом на місце події та в ході проведення першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що 61-річний чоловік здійснив постріл із гладкоствольної рушниці у голову своєму 36-річному сину. Після скоєння злочину чоловік пішов до кімнати та застрелився з обрізу", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, зловмисник у день трагедії вживав алкоголь.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) з приміткою "самогубство" КК України. Поліцейські з'ясовують усі обставини трагедії.

Нагадаємо, у Запоріжжі чоловік вбив дружину, після чого сам покінчив життя самогубством, повісившись.

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