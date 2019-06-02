Мужчина убил своего сына, а затем застрелился
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. В Харьковской области 61-летний мужчина застрелил своего родного сына, а затем совершил самоубийство. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в области, передает УНН.
Так, в воскресенье в 15:07 в полицию обратилась местная жительница. Она сообщила, что услышала выстрелы в одном из частных домовладений в городе Чугуев.
"Выездом на место происшествия и в ходе проведения первоочередных следственных действий полицейские установили, что 61-летний мужчина выстрелил из гладкоствольного ружья в голову своему 36-летнему сыну. После совершения преступления мужчина пошел в комнату и застрелился из обреза", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, злоумышленник в день трагедии употреблял алкоголь.
Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство" УК Украины. Полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.
Напомним, в Запорожье мужчина убил жену, после чего сам покончил жизнь самоубийством, повесившись.