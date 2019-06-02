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7 марта, 06:35 • 107353 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 135329 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143601 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129706 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Мужчина убил своего сына, а затем застрелился

Киев  •  УНН

 • 13590 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. В Харьковской области 61-летний мужчина застрелил своего родного сына, а затем совершил самоубийство. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в области, передает УНН.

Так, в воскресенье в 15:07 в полицию обратилась местная жительница. Она сообщила, что услышала выстрелы в одном из частных домовладений в городе Чугуев.

"Выездом на место происшествия и в ходе проведения первоочередных следственных действий полицейские установили, что 61-летний мужчина выстрелил из гладкоствольного ружья в голову своему 36-летнему сыну. После совершения преступления мужчина пошел в комнату и застрелился из обреза", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, злоумышленник в день трагедии употреблял алкоголь.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство" УК Украины. Полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.

Напомним, в Запорожье мужчина убил жену, после чего сам покончил жизнь самоубийством, повесившись.

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