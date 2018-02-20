В Кропивницком из-за ОРВИ приостановили обучение в трех заведениях

"На сегодняшний день у нас не учатся полностью три учебных заведения, с завтрашнего дня еще несколько заведений планируют приостановить учебный процесс, сейчас мы собираем информацию об их количестве. Каждый день они звонят своим детям и выясняют ситуацию по заболеваемости, в соответствии с чем будет приниматься решение о возобновлении учебно-воспитательного процесса", - сообщила Л.Костенко.

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Также она добавила, что обучение полностью приостановили в школах №12, №26 и в школе-интернате. Частично приостановлено обучение в школе №5.

Как сообщалось ранее, в школах Запорожья карантин продлили до 21 февраля.