В Кропивницком из-за ОРВИ приостановили обучение в трех заведениях
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 20 февраля. УНН. В трех учебных заведениях Кропивницкого из-за повышения заболеваемости на ОРВИ приостановили учебно-воспитательный процесс. Об этом в комментарии УНН корреспонденту сообщила начальник городского управления образования Лариса Костенко.
"На сегодняшний день у нас не учатся полностью три учебных заведения, с завтрашнего дня еще несколько заведений планируют приостановить учебный процесс, сейчас мы собираем информацию об их количестве. Каждый день они звонят своим детям и выясняют ситуацию по заболеваемости, в соответствии с чем будет приниматься решение о возобновлении учебно-воспитательного процесса", - сообщила Л.Костенко.
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Также она добавила, что обучение полностью приостановили в школах №12, №26 и в школе-интернате. Частично приостановлено обучение в школе №5.
Как сообщалось ранее, в школах Запорожья карантин продлили до 21 февраля.