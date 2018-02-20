У Кропивницькому через ГРВІ призупинили навчання у трьох закладах
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 20 лютого. УНН. У трьох навчальних закладах Кропивницького через підвищення захворюваності на ГРВІ призупинили навчально-виховний процес. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомила начальник міського управління освіти Лариса Костенко.
“На сьогоднішній день в нас не навчаються повністю три навчальні заклади, від завтрашнього дня ще кілька закладів планують призупинити навчальний процес, зараз ми збираємо інформацію щодо їх кількості. Кожного дня вони телефонують своїм дітям і з’ясовують ситуацію щодо захворюваності, відповідно до чого буде прийматись рішення щодо відновлення навчально-виховного процесу”, – повідомила Л.Костенко.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У столиці 205 шкіл закрили на карантин
Також вона додала, що навчання повністю призупинили у школах №12, №26 та у школі-інтернаті. Частково призупинене навчання у школі №5.
Як повідомлялось раніше, у школах Запоріжжя карантин продовжили до 21 лютого.