В Кривом Роге открыли производство из-за смерти экс-учасника боевых действий на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Полиция открыла уголовное производство по факту смерти бывшего участника боевых действий на Донбассе в больнице в Кривом Роге. Об этом в комментарии УНН сообщила инспектор отдела мониторинга Криворожского отдела полиции Юлия Цуркаленко.
"Данное лицо - бывший участник боевых действий - лечился в одной из местных больниц и умер естественной смертью в начале июля", - отметила Цуркаленко.
После проведения ряда судебно-медицинских экспертиз работниками Криворожского отдела полиции было принято решение об открытии уголовного производства по предварительно правовой квалификации, предусмотренной ст. 140 УК Украины (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником). Сейчас в рамках этого производства устанавливаются обстоятельства событий и проверяется, имел ли место состав преступления.
Отмечено, что мужчина попал в больницу Кривого Рога в связи с хроническими заболеваниями. Накануне смерти он объявил голодовку из-за того, что "ему не были предоставлены необходимые медикаменты". Однако потом их ему предоставили. Впоследствии он скончался в больнице.
Напомним, военная прокуратура Львовского гарнизона осуществляет процессуальное руководство по факту избиения военнослужащего на Яворовском полигоне во Львовской области.