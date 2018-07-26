У Кривому Розі відкрили провадження через смерть екс-учасника бойових дій на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті колишнього учасника бойових дій на Донбасі у лікарні у Кривому Розі. Про це у коментарі УНН повідомила інспектор відділу моніторингу Криворізького відділу поліції Юлія Цуркаленко.
"Дана особа - колишній учасник бойових дій - лікувався в одній із місцевих лікарень та помер природною смертю на початку липня", - зазначила Цуркаленко.
Після проведення ряду судово-медичних експертиз працівниками Криворізького відділу поліції було прийнято рішення про відкриття кримінального провадження з попередньо правовою кваліфікацією, передбаченою ст. 140 КК України (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником). Наразі в рамках цього провадження встановлюються обставини подій та перевіряється, чи мав місце склад злочину.
Зазначено, що чоловік потрапив до лікарні Кривого Рогу у зв'язку з хронічними захворюваннями. Напередодні смерті він оголосив голодування через те, що "йому не були надані необхідні медикаменти". Однак потім їх йому надали. Згодом він помер у лікарні.
Нагадаємо, військова прокуратура Львівського гарнізону здійснює процесуальне керівництво за фактом побиття військовослужбовця на Яворівському полігоні у Львівській області.