В Крыму прошла большая колонна российской военной техники
Киев • УНН
КИЕВ. 15 версеня. УНН. В Крыму сегодня большая колонна российской военной техники, ракетные комплексы на базе тягачей “Ураган”, прошла в направлении Щелкино, передает УНН со ссылкой на “Крим.Реалии”.
Как пишет издание, в составе колонны было не менее шести тягачей различного назначения и восемь грузовых машин, часть из которых оснащены антеннами.
Местные жители, которые стали очевидцами передвижения техники, выразили СМИ предположение, что это передислокация зенитно-ракетной части.
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Российские военные не сообщают подробностей перемещения техники в Крыму.
Издание отмечает, что 13 сентября пресс-служба Минобороны России сообщила, что ракетные и артиллерийские дивизионы "Бастион", "Бал" и "Берег" Черноморского флота России проводят учения на полигонах Крыма.
Напомним, Украина предупредила ООН об угрозах распространения РФ ядерного оружия в оккупированном Крыму.